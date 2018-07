Les 5 cocktails à découvrir cet été

Rien de tel qu’un bon cocktail pour savourer le retour de la belle saison. Loin du classique mojito, voici quelques recette rafraichissantes et innovantes dans lesquelles plonger son nez cet été.

Le plus fruité : Le Martini fiero e tonic

On ne présente plus la marque italienne Martini. Cette année, le spécialiste du vermouth élargit sa gamme avec Fiero, un cocktail fruité réalisé avec des écorces d’oranges de Murcia longuement séchées au soleil, ainsi que des Artemisias Absinthium (absinthe) et des Artemisias Pontica (armoise romaine) du petit village italien de Pancallieri. Mélangé à du tonic, cette recette aux notes d’agrumes va faire pétiller l’été.

Le plus méditerranéen : le Cucumber Spritz

Très apprécié dans les cocktails pour sa délicatesse, sa fraicheur et son faible degré alcoolique, le Prosecco est le vin étranger le plus consommé en France. La cuvée Signore Giuseppe, fine et aérienne en bouche se marie parfaitement avec quelques rondelles de concombre, de citron vert et de feuilles de basilic. Avec ses notes légèrement acidulée et fruitée, le Cucumber Spritz se révèle idéal pour la saison estivale.

Le plus français : le Suze Spritz

Le «Made in France» est plus que jamais tendance et Suze en est un formidable ambassadeur. Issu de la distillation de racine de gentiane, cet amer français continue de se réinventer et se déguste désormais en Spritz à la française avec du vin effervescent et du sirop de pêche.

Le plus corsé : Lune d’été

Proposé par Sullivan Doh, barman du Syndicat et du bar à punch la Commune, la Lune d’été est un cocktail élaboré à base de Calvados, de gingembre, gousse de vanille, jus de citron vert et d’ananas, blanc d’œuf, et de sirop de sucre. Servi dans une coupette, ce savant mélange pourrait bien s’imposer comme l’un des cocktails cultes de l’été.

Le plus original : le Michelada

Grand classique au Mexique, le Michelada est un cocktail préparé à base de bière blonde, avec du jus de citron vert, de la sauce Worcestershire, de la sauce piquante type tabasco et de la sauce soja. En option, certains rajoutent également du sel sur le bord des verres et du poivre en grains pour la garniture. Son nom vient de « mi chela helada », qui signifie « ma bière fraîche» en espagnol. Cette recette est réputée pour guérir les gueules de bois.