Les derniers jours pour 5 expos incontournables à Paris

Delacroix au Louvre, Guernica au musée Picasso… Le mois de juillet est synonyme de derniers jours pour les expos parisiennes. Panel des expos à voir avant qu’elles ne s’arrêtent.

Les vacances arrivent, et il n’y a pas que les beaux jours pour les annoncer. La programmation artistique aussi marque l’arrivée des congés d’été, avec la fin des principales expositions de printemps à Paris.

Delacroix au Louvre jusqu’au 23 juillet

Victime de son succès, l’exposition consacrée au peintre Eugène Delacroix a été prolongée pour des nocturnes gratuites de 18h à 21h45 à partir du 2 juillet jusqu’au 23 juillet, avec 11 nocturnes au total.

#DerniersJours pour l'#ExpoDelacroix !



Le Louvre vous propose 11 nocturnes exceptionnelles et gratuites les :



lundis 2, 9, 16, 23 juillet



jeudis 5, 12, 19 juillet



samedis 7, 14, 21 juillet



dimanche 22 juillet



Réservation recommandée ici https://t.co/hjGjZUisS5 pic.twitter.com/4ES11hw2wn — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) 28 juin 2018

L'occasion de retracer l’intégralité de l’œuvre de Delacroix, à travers 180 œuvres, et ce sous la direction du Louvre et du Metropolitan Museum of Art de New York. Une rétrospective inédite depuis 1963, lors de la commémoration du centenaire de l’artiste.

Musée du Louvre, jusqu'au 23 juillet. Billet unique à 15€ sur place, 17€ en ligne avec accès garanti en 30 minutes. Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9 h à 18 h.

Exposition Guernica au musée Picasso jusqu’au 29 juillet

On ne la présente plus. Guernica, l’œuvre majeure de Pablo Picasso, qui a influencé l’intégralité de son travail, est l’objet d’une exposition exceptionnelle au musée Picasso (3e arrondissement).

Peint par Pablo Picasso en 1937, «Guernica» est devenu l’icône de la guerre civile espagnole, qui a rongé le pays entre 1936 et 1939. Une œuvre entièrement recontextualisée, avec des esquisses prêtées par le Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, des archives photos et des études préparatoires.

Plus qu'un mois avant la fin de l'#ExpoGuernica



Fin de l'exposition le 29 juillet pic.twitter.com/6Be7ygkp6u — Musée Picasso Paris (@MuseePicasso) 29 juin 2018

Musée Picasso, 3e arrondissement. A partir de 12,5 euros. Ouvert tous les jours sauf le lundi.

L’avant-garde russe au Centre Pompidou jusqu’au 16 juillet

Chagall, Malévitch et Lissitzky. Trois noms qui composent l’avant-garde russe, à l’honneur au Centre Pompidou jusqu’au 16 juillet prochain. Plus que quelques jours pour profiter de plus de 250 œuvres et documents tout droit venus de Russie.

Au coeur de cette exposition : la période de l’école populaire d’art qui intervient entre 1918-1922, soit juste après la Révolution russe de février 1917. Le courant fondé par Marc Chagall à Vitebsk (Biélorussie), a profondément marqué l’histoire de l’art de l’époque, profondément révolutionnaire et anti-cléricale, qui s’écrivait alors loin des métropoles russes.

Centre Pompidou, 4e arrondissement. Ouvert tous les jours, de 11h à 21h, le jeudi jusqu'à 23h.

Vhils, Fragments urbains au Centquatre jusqu’au 29 juillet

Brûler, gratter, creuser… autant de techniques utilisées par le Portugais Vhils. Cet artiste, emblème du street art, a plutôt l’habitude de s’exposer grandeur nature, sur des pans entiers de murs à Lisbonne ou à Rio de Janeiro.

Au Centquatre (19e arrondissement), pas de murs grandiloquents, mais des fragments ou des portes en bois, des plaques de métal gravées et des impressions à l’acide. De quoi donner un bel aperçu de l’œuvre de l’artiste.

Le Centquatre (19e arrondissement), ouvert du mardi au dimanche de 14h à 19h. Billets à partir de 3 euros.

Memoria, photographies de James Nachtwey, à la maison européenne de la photographie jusqu’au 29 juillet

La guerre au plus près. Qu’ils soient figés, en mouvement, plans serrés ou plus larges, les clichés de James Nachtwey, photoreporter de guerre américain, marquent pour longtemps les visiteurs. Adepte de tous les terrains de guerre, de la Palestine au Rwanda en passant par l’Irlande du Nord, le photographe de renommée internationale a le don pour intégrer son spectateur aux situations qu’il capture.

A la Maison européenne de la photographie (4e arrondissement), plus de 200 clichés de James Nachtwey sont répartis en 18 chapitres, autant de terrains de guerres foulés par le reporter, jusqu’au 29 juillet prochain.

La Maison européenne de la photographie, du mercredi au dimanche de 11h à 19h45. Billets à partir de 5 euros.