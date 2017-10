24 km en ballonS «

En Afrique du Sud, un aventurier britannique a parcouru 24 km dans une chaise attachée à un grappe de ballons gonflables. Tom Morgan a atteint une altitude de 2 300 mètres et a qualifié son expérience de « paisible et terrifiante ». Après deux heures de vol, il a fait éclater les ballons lorsqu'il a appris que des vents forts approchaient. Il prévoit d'organiser « la course aérienne la plus ridicule du monde ».