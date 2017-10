450 clowns défilent joyeusement à Mexico «

La 22e convention internationale annuelle des clowns rassemble à Mexico 450 clowns venus de 14 pays différents. L'objectif est de perfectionner leur art, en montrant leurs talents lors de séminaires et ateliers pendant quatre jours. Chantant et dansant, ils ont défilé joyeusement dans la rue pour le plus grand plaisir des curieux. Les clowns sont très importants pour la culture et la vie mexicaine, et ils sont environ 10 000 à être considérés comme professionnels. Les conditions de vie ne sont pas simple pour eux, mais la convention permet de soutenir leur industrie et de se procurer les costumes et accessoires les plus récents pour divertir les enfants du monde entier.