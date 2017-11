Chute libre : un test grandeur nature dans le Nord «

S'envoyer en l'air sans prendre l'avion, c'est possible, et notamment dans le Nord où des champions du monde et de France de parachutisme ont ouvert le plus grand simulateur de chute libre du monde. Un tube dans lequel les parachutistes professionnels peuvent s'entraîner, et ou les novices peuvent expérimenter les joies de la chute libre. Damien Deparnay et Gautier Delobette l'ont testé pour vous.