En Australie, une journaliste d?ABC préparait un reportage sur une course cycliste quand un camion qui passait par là a emporté avec lui le portique gonflable de la ligne d?arrivée?Le camion s?est arrêté un peu plus loin et les entraînements ont pu continuer normalement. La ligne d?arrivée a été remise en place à temps pour la course féminine.