Il retrouve sa famille grâce à YouTube «

Khomdram Gambhir Singh, avait 20 ans quand il a quitté sa maison. AUjourdh'ui, après 40 ans d'absence, il est enfin réuni avec sa famille et ses amis. Gambhir était devenu mendiant dans les rues de Bombay et gagnait sa vie en chantant des chansons hindi. La vidéo posée qui l'a révélé en train de chanter une chanson Bollywood a fait plus de 55 000 vues et a permis à sa famille de l'identifier.