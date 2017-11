Il s'injecte du venin de serpent depuis 30 ans pour s'immuniser «

Steve Ludwin (Grande-Bretagne) s'injecte régulièrement du venin de serpent. Il pratique ce qu'on appelle l'auto-immunisation. Un principe qui consiste à s?injecter de petites quantités de venin dans le but de développer une immunité. Il travaille aujourd?hui avec un groupe de scientifiques à Copenhague. Ils se sont rendu compte qu'ils peuvent utiliser son sang et ses anticorps pour créer un nouvel anti-venin qui est dérivé du sang humain et qui est plus rentable. C?est un nouveau projet complètement inédit dans le monde de la médecine.