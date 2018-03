Ce volcan japonais visible dans le James Bond « You Only Live Twice » 1967. Il est rentré en éruption depuis le 1er mars 2018. Situé sur l'île principale de Kyushu, l'accès au sommet est restreint pour le moment. L'aéroport le plus proche a été fermé. Le pays compte 110 volcans actifs et surveille 47 d'entre eux 24h/24