Le chef Angelo, pâtissier milanais, a décroché le record du plus grand panettone du monde. Cette gourmandise, sorte de pain brioché garni de raisins et de fruits confits, est un incontournable des fêtes de fin d'année en Italie. Celui-ci mesure deux mètres de haut et a nécessité, entre autre, 69 kilogrammes de farine.