Le Spiderman français a encore grimpé «

Alain Robert, l'homme- araignée français s'est attaqué aux tours de La Défense ce mercredi 14 mars. Le grimpeur de l'extrême a d'abord tenté d'escalader la Tour Engie, le bâtiment le plus haut de La Défense, avant de se faire arrêter par des vigiles. La police est venue le récupérer quelques minutes plus tard. Le Spiderman français ne s'est pas avoué vaincu. Plus tard dans la journée, il a grimpé les 187 mètres de la tour Total. Un exploit qui est loin d'être le premier pour ce sportif de l'extrême.