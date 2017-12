Mexique : Ils sauvent les tortues marines «

Les bénévoles de Sayulita sauvent 300 à 400 nids de tortues marines par an : ils repèrent les tortues qui pondent sur la plage, ramassent les ?ufs et surveillent l?incubation pendant 45 jours jusqu'à ce qu'ils éclosent. Les bébés tortues sont relâchés sur la plage et rejoignent instinctivement l?océan. L?opération se fait en public pour sensibiliser les touristes à la protection des tortues. Cette année, 35 000 nouveau-nés ont rejoint l?océan Pacifique à Sayulita (ouest du Mexique).