Ours polaire : un bébé au Royaume-Uni «

Le premier ours polaire né au Royaume-Uni depuis 25 ans vient de faire ses premiers pas à l'extérieur, dans le zoo de Highland Wildlife Park, en Ecosse. Né en décembre 2017, l'ourson avait passé ses premiers mois dans la tanière de sa mère. Il est très rare de faire naître des ours blanc en captivité et un bébé a une chance sur deux de mourir peu de temps après sa naissance. Pour le plus grand plaisir des visiteurs venus nombreux, le petit va bien. Une bonne nouvelle aussi pour sensibiliser les britanniques à la situation des ours polaires, menacés d'extinction.