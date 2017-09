Quand Yoda s'incruste dans un livre d'histoire en Arabie Saoudite «

Un haut responsable saoudien de l'Education chargé des manuels scolaires a été limogé quelques jours après le retrait d'un livre contenant une image altérée de l'ancien roi Fayçal d'Arabie saoudite assis à côté de Yoda, personnage fictif de la saga Star Wars.

"Le ministre (saoudien) de l'Education Ahmed al-Issa a décidé de mettre fin aux fonctions du Sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Education chargé des programmes éducatifs Mohamad al-Harthi et de tous ceux qui, au sein d'une agence, sont chargés de revoir et d'adopter des manuels scolaires", indique un communiqué.

Les raisons du limogeage n'ont pas été officiellement précisées. Mais ces changements sont intervenus quelques jours après l'annonce le 21 septembre du retrait de milliers de manuels scolaires montrant une image altérée en noir et blanc de Fayçal ben Abdelaziz Al Saoud en train de signer en 1945 la Charte de l'ONU, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, avec à ses côtés Yoda, le maître Jedi de Star Wars.

L'image avait été créée par un jeune artiste saoudien, Abdallah al-Shehri, connu pour mixer des icônes culturelles modernes avec des photographies historiques. Le ministère saoudien de l'Education avait déjà exprimé "des regrets pour l'erreur commise par inadvertance" et annoncé la réimpression de manuels corrigés.

M. Issa a décidé de confier la révision et l'impression des manuels à "une entreprise spécialisée dans le développement des services éducatifs". Un comité va aussi être formé pour examiner les modalités de "restructuration de l'agence" chargée des livres scolaires. Enfin, M. Harthi a été remplacé par Rachid al-Ayad, conclut le communiqué.

Mohamad al-Harthi, le haut fonctionnaire limogé, a envoyé un message sur Twitter dans la nuit de lundi à mardi pour "remercier" le ministre et tous ses collègues pour "la belle période" passée au ministère de l'Education. Il avait été nommé en 2016.

Abdallah Al-Shehri a déclaré au New York Times avoir été surpris de voir son image altérée dans un manuel scolaire en Arabie saoudite. Il a précisé avoir associé Fayçal et Yoda car les deux sont intelligents et la peau et le sabre de Yoda de couleur verte s'associent bien à la couleur du drapeau saoudien.

Il a souligné n'avoir jamais cherché à offenser le roi Fayçal (1964-1975), perçu comme l'architecte de la modernisation de l'Arabie saoudite.