Record du monde de vitesse en jet pack «

Iron Man existe en vrai. Ou presque. Le Britannique Richard Browning a établi le premier record du monde de vitesse en jetpack. Il a survolé le Lagoona Park, à Reading (Royaume-Uni), à 51,49 km/h. Il concourait dans une toute nouvelle catégorie. Elle est intitulée "vitesse la plus élevée dans une combinaison propulsée par jets et contrôlée par le corps". La performance a été formellement homologuée et figurera dans le prochain Livre Guinness des records.