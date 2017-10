Scandale de dopage de chiens de traîneaux «

L'Iditarod, la course de chiens de traîneaux la plus célèbre au monde, a été engluée dans un scandale de dopage impliquant une équipe de quatre chiens champions. Ils ont été testés positifs pour une substance interdite, l'analgésique Tramadol, après une 2e place lors de la course en mars dernier en Alaska.

C'est la première fois depuis 1994 que des chiens sont contrôlés positifs. Le meneur de ces chiens, Dallas Seavey, a remporté 4 fois cette course depuis 2012. Il nie les accusations portées contre lui, et dénonce un sabordage de nourriture. Seavey ne sera pas puni, les organisateurs étant incapables de prouver qu'il avait agi intentionnellement. Il conserve ses titres et ses 59 000 dollars gagnés cette année. Les militants des droits des animaux ont de nouvelles munitions pour protester contre la course, longue de 1 757 km et qui dure entre 9 et 15 jours. Cinq chiens liés à la course de cette année sont morts, portant le total à plus de 150 morts dans les 44 ans d'histoire de l'Iditarod.