Suspecté de vol... il vole la voiture de police ! «

La police de Mount Pleasant (Caroline du Sud) a arrêté un suspect le 10 novembre dernier. Le cambrioleur présumé a été menotté et placé dans la voiture des policiers. Pendant que ces derniers continuaient à inspecter le véhicule du suspect, il a réussi à retirer ses menottes et s'est enfui avec la voiture de police. Sa course s'est terminée un peu plus loin contre un arbre après avoir percuté une clôture. L'individu a continué sa fuite à pied, mais la police a finalement pu l'arrêter après deux jours de cavale.