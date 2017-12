Parmi les traditionnels santons de Nöel cette année on trouve deux curieux personnages. Dans cette vieille usine de Naples qui fabrique les santons les figurines de Trump et de Kim Jong-un se vendent comme des petits pains. Aux côtés de Jésus, la vierge Marie, Joseph et les rois mages de nombreux personnages "modernes" sont représentés par les artisans.