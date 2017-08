Maladie d'Alzheimer : le jeu vidéo qui peut aider «

Et si un jeu vidéo nous permettait de lutter contre la maladie d'Alzheimer et de faire avancer la recherche sur cette maladie ? C'est le pari de Deutsche Telekom, un opérateur allemand, qui a inventé un jeu pour smartphone. Il permet de collecter des données sur la mémoire et le sens de l'orientation des joueurs qui sont ensuite analysées par les scientifiques.