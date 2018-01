Un tableau de Van Gogh ? Non, des toilettes en or pour la Maison Blanche «

La Maison Blanche voulait emprunter une toile de Vincent Van Gogh au musée Guggenheim. Mais le musée new-yorkais en a décidé autrement. Ce sont des toilettes en or qui ont été proposées à la présidence américaine par la conservatrice du musée. L'oeuvre de l'artiste italien Maurizio Cattelan est intutilée "America". Elle comporte un siège, une cuvette et une chasse d'eau et a été utilisée par 100 000 personnes pendant une précédente exposition. Mais alors pourquoi cette drôle de proposition de prêt ? La réponse c'est peut être Nancy Spector, conservatrice du musée, qui pourra la donner. Elle a critiqué publiquement Donald Trump à plusieurs reprises depuis son élection ...