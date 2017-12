Un verre qui se répare tout seul, c'est possible «

Un chercheur de l'université de Tokyo a découvert un verre capable de se ressouder tout seul lorsqu'il est cassé.

Yu Yanagisawa est chercheur à l’université de Tokyo. C’est par hasard qu’il a découvert un nouveau type de verre qui peut être réparé simplement en pressant ses bouts brisés ensemble. Ce chercheur de 33 ans étudiait des adhésifs capables de fonctionner sur des surfaces mouillées lorsqu’il a découvert de nouveau type de verre révolutionnaire.

Organique, proche d’un verre acrylique, ce verre est fabriqué à partir d’une combinaison entre un polymère, le polyéther, et la thiourée, ou thiocarbamide, dont la liaison hydrogène donne au verre sa vertu autocollante, explique l’étude de M. Yanagisawa.

« Vous pouvez faire du verre avec des substances organiques, et la résine acrylique est l’une d’entre elles. Ce verre fait de résine organique est de plus en plus utilisé, à la place du verre minéral. C’est ce que j’utilise pour mon projet », détaille le chercheur.

La découverte de Yu Yanagisawa pourrait permettre de doubler, voire de tripler, la durée de vie des matériaux en verre. L’expérience doit toutefois être perfectionnée : le verre réparé résiste mal aux températures supérieures à 45°C.