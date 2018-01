Une expo record avec 50 000 Playmobil «

A Calais s'est tenu jusqu'à hier une guerre hors norme : 50 000 Playmobil, un record mondial, se sont livrés bataille à travers différentes époques. Derrière ce projet fou, Jean-Michel Leuillier considéré comme l'un des plus grands collectionneurs du monde. Car oui, toutes les figurines lui appartiennent. Ce passionné depuis son plus jeune âge aime transmettre sa passion des jouets et de l'histoire à travers ses expositions. Pendant les vacances de Noël, le forum Gambetta a accueilli chaque jour 1 000 curieux qui sont venus redécouvrir l'histoire avec des yeux d'enfants.