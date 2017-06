Affaire Grégory : 2 membres de la famille devant la justice «

L'une des plus grandes énigmes criminelles françaises n'est pas encore résolue mais la justice pense enfin progresser: 32 ans après la mort du petit Grégory, deux membres de la famille Villemin ont été déférés vendredi matin au parquet général de Dijon. Arrivés à la cour d'appel vers 08H00, les deux septuagénaires, Marcel Jacob, oncle maternel de Jean-Marie Villemin (le père de l'enfant assassiné), 71 ans, et sa femme Jacqueline, 85 ans, avaient été placés en garde à vue mercredi. Un spectaculaire rebondissement dans cette affaire, trois décennies après la découverte du corps du petit Grégory, pieds et poings liés, dans les eaux de la Vologne, le 16 octobre 1984.