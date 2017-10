Affaire Grégory : le contrôle judiciaire des époux Jacob bientôt levé ? «

La chambre de l'instruction de Dijon a remis à ce vendredi sa décision sur la demande d'allègement du contrôle judiciaire, plaidée mercredi, de Marcel Jacob, mis en examen en juin pour l'enlèvement et la séquestration suivis de la mort de son petit-neveu Grégory. Les juges pourraient rendre une décision commune aux deux époux. La femme de Marcel Jacob, Jacqueline, a en effet déposé une demande de mainlevée de son contrôle judiciaire qui doit être examinée ce même vendredi par la chambre de l'instruction. L'arrestation du couple de septuagénaires en juin avait relancé une affaire qui n'a pas été élucidée en plus de 33 ans. Brièvement écroués, ils ont été libérés mais ont l'obligation de résider séparément et loin de leur domicile vosgien.