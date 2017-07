Affaire Grégory : Murielle Bolle confrontée à son cousin le 28 juillet «

Une confrontation entre Murielle Bolle, témoin clé de l'affaire Grégory en 1984 aujourd'hui écrouée, et un cousin, dont le témoignage récent a été déterminant dans sa mise en cause, aura lieu le 28 juillet à Dijon, a annoncé son avocat vendredi. "Nous avons reçu une convocation", a précisé Me Jean-Paul Teissonnière à l'AFP, affichant sa "satisfaction" d'être fixé sur ce face-à-face qui aura lieu "à partir de 14H00" devant la présidente de la chambre de l'instruction de Dijon, chargée de l'enquête (Avec AFP)