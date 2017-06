Affaire Gregory : nouveau rebondissement 32 ans après les faits «

Trente-deux ans après les faits, l'affaire Grégory connait un nouveau rebondissement. Trois personnes appartenant à la famille Villemin, famille de la victime, ont été placées en garde à vue ce mercredi 14 juin. En octobre 1984, le jeune Grégory Villemin, quatre ans, était retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne, dans les Vosges.

Il s'agit sans doute, de la plus grande énigme criminelle du siècle dernier.

Le 16 octobre 1984, le petit Grégory Villemin, 4 ans, est retrouvé noyé dans la Vologne, pieds et poings liés. Des appels téléphoniques et une lettre anonyme suivent la découverte macabre : le meurtre serait l'œuvre d'un mystérieux personnage, surnommé "le corbeau". Vraisemblablement, un proche des parents, Jean-Marie et Christine Villemin.

Les premiers soupçons se portent sur Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie Villemin. Ecroué et livré par la justice et la presse à la vindicte populaire, il est ensuite libéré, faute de preuves. Mais Jean-Marie Villemin est convaincu de sa culpabilité : il annonce devant les caméras son intention de le tuer... Des menaces vite mises à exécution : il abat son cousin, d'un tir de fusil, deux mois plus tard.Sur fond de dérapages judiciaires et médiatiques, c'est ensuite la mère de Grégory, qui se retrouve la cible des accusations.

Finalement innocentée, elle et son mari n'ont jamais abandonné l'idée de connaître un jour la vérité. En 2000 puis 2008, les époux Villemin relancent l'enquête en demandant des analyses ADN. Aucune ne sera concluante.

Les nouveaux rebondissements permettront peut-être d'apporter une réponse à la question qui coure depuis maintenant 32 ans : par qui, et pourquoi , le petit Gregory a-t-il été tué ?