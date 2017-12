Affaire Maëlys : le suspect entendu dans une deuxième enquête «

Nordahl Lelandais, principal suspect dans l'affaire Maëlys, a été placé en garde à vue lundi dans le cadre d'une enquête sur la disparition d'un jeune militaire au printemps dernier à Chambéry.

Le principal suspect dans l'affaire Maëlys a été placé en garde à vue lundi dans le cadre d'une enquête sur la disparition d'un jeune militaire au printemps dernier à Chambéry (Savoie). Nordhal Lelandais a été extrait lundi matin de sa cellule à la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) pour être entendu par les gendarmes de la section de recherche de Chambéry sur la disparition du caporal Arthur Noyer, dans la nuit du 11 au 12 avril, après une soirée entre amis, a-t-on indiqué de source proche de l'enquête, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.

"La garde à vue de Nordhal Lelandais, sur commission rogatoire du juge d'instruction de Chambéry, a débuté à 10h30", a confirmé le parquet. Le jeune militaire du 13e BCA avait été vu pour la dernière fois vers 4 heures du matin alors qu'il faisait du stop dans une rue de Chambéry. Le parquet de Chambéry avait ouvert une enquête le 20 avril pour enlèvement et séquestration sans libération avant le 7e jour. La cellule de Lelandais a été perquisitionnée et différents prélèvements réalisés, selon le quotidien. Trois mois après la disparition de Maëlys lors d'une soirée de mariage en Isère, le suspect a été mis en examen pour meurtre, le 30 novembre, et plus seulement pour enlèvement. Il nie toujours toute implication dans cette affaire.