Alexia Daval : "La mort a été donnée volontairement" «

Edwige Roux- Morizot, procureure de la République de Besançon s'est exprimée lors d'une conférence de presse mardi 30 janvier sur la mise en examen de Jonathann Daval, le mari d'Alexia. "Cette enquête a permis de conduire (...) à sa mise en examen pour meurtre sur conjoint encourant la réclusion criminelle à perpétuité et aux réquisitions de placement en détention provisoire que je viens de prendre. L'ensemble de ces explications ont abouti à des éléments suffisants pour imaginer que la mort a été donnée volontairement et non pas accidentellement", déclare-t-elle.