Attaque de Levallois : un acte prémédité et terroriste «

Le parquet a ouvert une information judiciaire contre Hamou B. pour tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique, en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs criminelle. Après l'attaque de militaires de l'opération Sentinelle, le 9 août à Levallois-Perret, le procureur de la République de Paris, François Molins, s'est exprimé pour la première fois ce mercredi 23 août. Les investigations avancent et nous en savons désormais un peu plus sur le profil d'Hamou B.