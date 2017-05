L?ancien ambassadeur en Tunisie est jugé lundi 22 et mardi 23 mai pour "blanchiment de fraude fiscale", "faux et usage de faux", "abus de biens sociaux" et "manquement à l?obligation déclarative de transfert de capitaux". Boris Boillon a été interpellé le 31 juillet 2013 à la gare du Nord avec 350 000 euros et 40 000 dollars en liquide sur lui.