Disparition de Maëlys : une photo intrigue les enquêteurs «

Un document photographique est au centre de l?enquête portant sur la disparition de la petite Maëlys, le 27 août à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Selon les informations du Dauphiné Libéré, cette photo a été prise entre 3 et 4 heures du matin, la nuit du drame. L?Audi A3 du suspect N°1 apparaîtrait sur ce "témoignage numérique" qui est cependant "fugitif" et "de mauvaise qualité". Selon une source proche de l?enquête, "une forme blanche" apparaît à la place du passager, et qui n?est en aucun cas un quelconque reflet sur pare-brise. Pour ce mariage, Maëlys portait justement une robe blanche.