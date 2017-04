Double meurtre de Montigny-les-Metz : les familles en quête de vérité «

Le cinquième procès du double meurtre de Montigny-lès-Metz s'ouvre ce mardi 25 avril. Francis Heaulme comparaît sur le banc des accusés. Le tueur en série nie les faits trente et un ans après le meurtre des deux jeunes garçons.

Francis Heaulme, "le routard du crime" est jugé à partir de ce mardi devant la cour d’assisses de la Moselle pour les meurtres de Cyril Beining et d’Alexandre Beckrich en 1986 à Montigny-lès-Metz. Les deux enfants âgés de huit ans avaient été retrouvés le crâne fracassé à coups de pierre sur le talus d’une voie SNCF désaffectée un jour de septembre. Au moment des faits, le tueur en série travaillait depuis peu dans une entreprise à 400 m des lieux du crime.

Francis Heaulme est-il le tueur ?

Il s’agit du cinquième procès dans cette affaire après ceux de Patrick Dils et Henri Leclaire, tous deux mis hors de cause. Bien que les familles des victimes soient en quête de vérité, la mère de Cyril Beining se demande comment le tueur en série a pu tuer les deux petits garçons. "Comment ça se fait qu’un des gosses ne se soit pas sauvé ?", s’interroge-t-elle pour CNEWS. Depuis les faits, il y a trente et un ans de cela, les scellés et pièces à conviction ont été détruites, ce qui rend le jugement encore plus difficile.

Francis Heaulme a toujours clamé son innocence dans cette affaire. Le verdict doit être rendu le jeudi 18 mai.