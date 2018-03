Premier round judiciaire dans le conflit qui déchire le clan Hallyday sur la question de l'héritage du chanteur. Ses enfants, David et Laura ont saisi en référé, une procédure d'urgence, le tribunal de Nanterre. Laeticia Hallyday, bloquée aux Etats-Unis, ne pourra pas se rendre à l'audience. David et Laura ne devraient pas non plus être présents.