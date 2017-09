La mère d'un jihadiste mort en Syrie condamnée à deux ans de prison «

Elle affirme avoir seulement "aidé" son fils en lui envoyant de l'argent, mais pour la justice, elle a financé le terrorisme: la mère d'un jihadiste franco-algérien présumé mort en Syrie a été condamnée jeudi à Paris à deux ans d'emprisonnement, une condamnation dont elle va faire appel.

Aux yeux du tribunal correctionnel de Paris, Nathalie Haddadi, 43 ans, est coupable d'avoir aidé son fils, délinquant radicalisé, à quitter la France alors qu'il était visé par une interdiction de sortie du territoire. Coupable aussi de lui avoir payé des billets d'avion et envoyé de l'argent alors qu'il se trouvait en Malaisie, étape de son périple vers la Syrie.

Les juges n'ont pas ordonné son incarcération immédiate, comme l'avait requis le procureur. Le représentant de l'accusation avait demandé 18 mois de prison.

Cette peine, éventuellement aménageable, est "sévère", à la hauteur de la "gravité" des faits reprochés, a énoncé la présidente de la 16ème chambre, Isabelle Prévost-Desprez.

"Vous saviez parfaitement que votre fils partait en Syrie, voyage financé notamment grâce à vous", a détaillé la magistrate. "Il n'est pas nécessaire que vous soyez vous-même convaincue" par l'idéologie de l'organisation État islamique pour être déclarée coupable de financement, a-t-elle ajouté, en pointant aussi "l'admiration" de Nathalie Haddadi pour son fils.

Jugé par défaut en l'absence de certitude sur sa mort, ce fils, Belabbas Bounaga, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement assortis d'un mandat d'arrêt.

Également poursuivis pour financement, le meilleur ami du jihadiste a été condamné à trois ans de prison et immédiatement incarcéré, et le fils cadet de Nathalie Haddadi à un an avec sursis.