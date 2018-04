Le meurtre du petit Jonathan en passe d'être résolu «

La justice française serait en possession d?un procès-verbal à charge contre un tueur en série allemand du nom de Martin Ney. Ce procès-verbal rapporte des propos du suspect, et recèle des détails seulement connus des enquêteurs. Martin Ney, surnommé l?homme en noir, ou l?homme masqué, est un suspect de longue date dans cette affaire, mais n?avait pu être confondu, faute de preuves. L?homme de 47 ans purge déjà une peine de prison à perpétuité en Allemagne. Il a été condamné en 2012 pour le viol et le meurtre de trois autres garçons entre 1992 et 2001. Les enquêteurs doivent maintenant prouver la présence du suspect dans la région au moment des faits. Ils recherchent notamment un sac à dos qu?il aurait égaré à l?époque. Jonathan Coulom avait disparu en avril 2004 dans un village de Loire-Atlantique. Le garçon de 10 ans et demi avait été retrouvé un mois plus tard, dans un étang de la ville de Guérande. Les enquêteurs avaient jusque-là échoué à trouver le coupable malgré des centaines d?auditions. Cette nouvelle piste venue d?Allemagne pourrait conclure définitivement cette affaire.