Le procès d'Abdelhakim Dekhar s'ouvre à Paris «

Le procès qui s'ouvre ce vendredi 17 novembre à Paris, celui d'Abdelhakim Dekhar. Il y a 4 ans quasiment jour pour jour, son périple dans les locaux de BFMTV, du journal Libération puis devant le siège de la Société Générale avait créé un climat d'angoisse en France. Abdelhakim Dekhar avait menacé plusieurs personnes mais aussi grièvement blessé un assistant photographe. Quelques jours plus tard, il était arrêté, et la France découvrait que celui qu'on avait surnommé le tireur parisien avait déjà été condamné 15 ans plus tôt. Les précisions de Noémie Schulz.