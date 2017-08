Les poursuites contre Polanski pour agression sexuelle maintenues «

C?était une demande commune de la victime Samantha Geimer et du cinéaste romane polanski ; la clôture des poursuite pour agression sexuelle sur mineure contre le réalisateur franco-polonais. Mais un juge de Los Angeles a dit non. Pour elle "L'accusé dans cette affaire est un fugitif qui refuse d'exécuter les ordres des tribunaux", juge Scott Gordon dans sa décision. Ajoutant que même si la clôture du dossier bénéficierait à la victime, "la société a intérêt à ce qu'une justice équitable soit rendue, ce qui ne peut être satisfait que par la continuation des poursuites". Samantha Geimer, 54 ans aujourd?hui et 13 à l'époque des faits, a déclaré qu'elle avait pardonné à son agresseur. L'avocat du metteur en scène dit ne "pas comprendre" la décision du juge. selon lui, le litige pourrait être résolu en annulant un mandat d'arrêt contre Romane Polanski et en l'autorisant à venir à Los Angeles pour y être condamné à 334 jours de détention. Une peine que le réalisateur a déjà purgés aux Etats-Unis et en Suisse. A 84 ans depuis hier romane Polanski est accusé d'avoir drogué Samantha Geimer et de l'avoir violée à Los Angeles en 1977. Le réalisateur avait reconnu les faits. En début de semaine Une troisième femme est sortie de l'ombre . Elle déclare avoir été "abusée sexuellement" par le cinéaste franco-polonais lorsqu'elle avait tout juste 16 ans, en 1973.