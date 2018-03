Libération conditionnelle pour Michel Cardon après 40 ans de prison «

Le tribunal d'application des peines d'Arras a décidé vendredi la libération conditionnelle, avec période probatoire, de Michel Cardon, 67 ans, incarcéré depuis plus de quarante ans après sa condamnation à la perpétuité pour meurtre en 1977, a-t-on appris auprès de son avocat. "Il est admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 1er juin 2018, il sera en placement extérieur dans un centre d'hébergement et de réinsertion du Val-d'Oise", a indiqué à l'AFP Me Eric Morain, avocat de Michel Cardon, détenu au centre de détention de Bapaume (Pas-de-Calais).