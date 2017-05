Marielle de Sarnez porte plainte contre Sophie Montel «

La ministre des Affaires européennes Marielle de Sarnez a fait savoir qu'elle porterait plainte contre Sophie Montel pour dénonciation calomnieuse. Suite à une dénonciation de Sophie Montel, 19 députés européens de plusieurs partis politiques français, dont Marielle de Sarnez et Brice Hortefeux, sont visés par l'enquête préliminaire ouverte par le procureur de Paris... D'après la députée européenne Front National, ces 19 élus disposent de un à trois assistants parlementaires européens qui occupent d'autres fonctions au sein de leurs partis politiques respectifs. Marielle de Sarnez et Brice Hortefeux ont fait savoir qu'ils porteraient plainte contre Sophie Montel pour dénonciation calomnieuse et démentent toute irrégularité dans l?emploi de leurs attachés parlementaires.