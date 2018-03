Quatre ados arrêtés pour une agression devant une synagogue «

Quatre adolescents ont été interpellés mercredi soir dans le Val-d'Oise, peu après l'agression d'un garçon juif de 14 ans qui sortait de la synagogue de Montmagny, a indiqué jeudi une source policière à l'AFP.

Quatre adolescents ont été interpellés mercredi soir dans le Val-d'Oise, peu après l'agression d'un garçon juif de 14 ans qui sortait de la synagogue de Montmagny, a indiqué jeudi une source policière à l'AFP. Le garçon a expliqué avoir été encerclé par un groupe de jeunes qui lui donné des coups, notamment avec une branche d'arbre, cassé ses lunettes et volé sa kippa tout en proférant des insultes antisémites, a précisé cette source, confirmant en partie des informations de la radio Europe 1. Quatre adolescents du quartier (trois âgés comme lui de 14 ans et un autre de 15 ans) ont été placés en garde à vue pour violences aggravées. Le caractère antisémite de l'agression était pour l'heure retenu. Selon les premiers éléments, une altercation avait d'abord eu lieu vers 18h00, avant l'office à la synagogue, alors que le garçon jouait avec des pétards dans un parc en compagnie de son frère et de sa sœur, attirant l'attention d'une partie de ses agresseurs. Ces derniers auraient déclaré: "Tiens voilà les sales juifs." A la fin de l'office, le garçon était sorti de la synagogue peu avant sa famille. C'est alors que, "légèrement isolé", il aurait été pris à partie par le groupe de jeunes, selon la source policière. Fin janvier, une affaire impliquant dans ce même département, à Sarcelles, un garçon juif de huit ans avait suscité une vive émotion dans la communauté juive et la classe politique. L'enfant avait rapporté que, alors qu'il portait sa kippa, deux jeunes l'avaient fait tomber avec un croche-pied avant de lui donner quelques coups au sol. Le parquet de Pontoise avait retenu le caractère antisémite de l'agression.