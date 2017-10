"Qu'il pourrisse dans un trou comme on laisse pourrir n'importe quel déchet", Samuel Sandler «

Samuel Sandler, père de Jonathan Sandler et grand-père d?Arieh et Gabriel Sandler, victimes de Mohammed Merah lors la tuerie à l'école juive Ozar Hatorah à Toulouse en 2012 : "J'aimerais contrebalancer par ma présence : on entendra que le nom de l?assassin de mes enfants [?] Lorsque l'on assassine des jeunes femmes, des militaires, des enfants, on ne va pas au paradis, mais en enfer. Leurs maîtres à penser, sont des maîtres à tuer [?] Je n'attends rien du procès, qu'il (A. Merah) pourrisse en prison, il n'a aucune humanité, donc qu'il pourrisse dans un trou comme on laisse pourrir n'importe quel déchet de la nature"