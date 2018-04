Emmanuel Macron l'avait annoncé, il veut réformer les peines. Leur donner plus de sens et les rendre plus effectives. Dans son projet de loi, la ministre de la Justice veut notamment que les peines de prison de 1 à 6 mois sois éxécutées hors de la prison notamment avec un bracelet électronique. Cette détention à domicile sous surveillance électronique deviendrait même une peine à part entière au même titre que la prison pour les condamnations de 6 mois à un an. Laure Herpeux nous explique ce qu'implique le placement sous bracelet électronique aujourd'hui.