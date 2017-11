Le procès aura duré 5 ans et aura vu défiler près de 600 témoins et 10 000 preuves. Ratko Mladic connaîtra enfin son sort mercredi 22 novembre. Poursuivi pour le siège de Sarajevo et pour le massacre de Srebrenica, l'ex-chef des Serbes de Bosnie risque une très lourde peine.