Juger les étrangers au pied des pistes ? Le projet fait débat depuis des années, mais malgré la vive opposition des avocats et des associations qui dénoncent une "justice d'exception" et les recommandations du défenseur des droits, une salle d'audience délocalisée a ouvert jeudi 26 octobre à l'aéroport de Roissy. Un reportage de Somaya Labidi et Camille Roudet.