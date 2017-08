Tour Eiffel: garde à vue levée pour l'homme au couteau «

La garde à vue du jeune homme arrêté samedi soir à la tour Eiffel, où il avait brandi un couteau en criant "Allah Akbar", a été levée lundi soir et le suspect a été réadmis en hospitalisation d'office. Information révélée ce mardi par le parquet de Paris.

"L'expert psychiatre (...) a conclu à l'abolition du discernement, la garde à vue a été levée hier soir" et le suspect a été "pris en charge par l'établissement où il était précédemment hospitalisé dans le cadre de l'hospitalisation d'office initiale", a précisé cette source.

Ce Français de 19 ans né en Mauritanie et souffrant de troubles psychiatriques depuis 2013, était hospitalisé d'office à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise) depuis plusieurs mois. Cette mesure administrative avait été renouvelée le 27 juillet pour six mois et c'est à la faveur d'une permission de sortie dans sa famille qu'il s'est rendu à la tour Eiffel samedi soir.

Peu avant minuit, le jeune homme a franchi un portique en bousculant un agent de sécurité, puis il a sorti un couteau en criant "Allah Akbar". Des militaires de l'opération Sentinelle lui ont alors ordonné de poser son couteau à terre et il s'est exécuté sans opposer de résistance.