La quadragénaire placée en garde à vue mardi, pour avoir laissé deux de ses trois enfants seuls pendant un mois, a été condamnée à un an de prison avec sursis vendredi, par le tribunal correctionnel de Metz (Moselle). "Elle pleurait beaucoup et ne comprend pas ce qu?on lui reproche", raconte Me Philippe Quatreb?ufs, l?avocat de la mère de famille.