Voiture de police incendiée à Paris : le procès s'ouvre «

C'est un procès sensible qui s'ouvre ce mardi 19 septembre devant le tribunal correctionnel de Paris. Celui de 8 personnes jugées pour avoir attaqué une voiture de police en plein Paris en mai 2016. A l'aide de barres de fer et de fumigènes, des manifestants participant à un rassemblement contre les violences policières s'en étaient pris à un véhicule bloqué dans la circulation, quai de Valmy. Les deux agents qui se trouvaient dans la voiture avaient été légèrement blessés. Les précisions de Noémie Schulz, avec Maël Agostini et Karima Berramouche.