La plus vieille araignée du monde est morte à l'âge de 43 ans

Observée à l'état sauvage par des scientifiques d'une université australienne, l'araignée «numéro 16» est morte à l'âge de 43 ans. Elle explose ainsi tous les records de longévité.

Selon le communiqué scientifique - repéré par The Telegraph -, l'araignée a passé toute sa vie dans son terrier, en bougeant le moins possible. Et ce n'est qu'à de très rares occasions qu'elle est sortie de son nid.

«Numéro 16», de la famille des «trapdoor spiders», est donc la plus vieille araignée du monde. Le dernier record était détenu par un arachnide vieux de 28 ans.

Selon l'un des professeurs en charge de l'étude, Leanda Mason, «nous avons pu déterminer que la durée de vie de ces araignées est due à leurs caractéristiques de vie, y compris la façon dont ils vivent dans les brousailles indigènes non défrichées, leur nature sédentaire et leur faible métabolisme». Avant d'ajouter : «nous avions espéré qu'elle puisse atteindre les 50 ans».