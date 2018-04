Une Américaine accouche seule en s'aidant de vidéos YouTube

La jeune informaticienne de l'Armée de l'air américaine, originaire de Nashville, a raconté son incroyable histoire sur Twitter. Elle n'avait découvert sa grossesse qu'au bout de sept mois, et c'est lors d'une escale à Istanbul (elle se rendait en Allemagne pour rendre visite à un ami) qu'elle a ressenti les premières contractions. Mais pensant d'abord qu'il s'agissait d'une simple intoxication alimentaire, elle n'a pas alerté le personnel de l'avion ou de l'aéroport.

Arrivée dans sa chambre d'hôtel, Tia Freeman n'appelle toujours pas les secours, craignant de payer des frais médicaux exhorbitants. C'est alors qu'elle a «tapé 'comment accoucher'» sur YouTube, a-t-elle expliqué sur ABC News.

Munie de son smartphone et d'une serviette dans laquelle mordre, la jeune femme s'est alors installée dans une baignoire remplie d'eau pour minimiser les risques. «J'ai chronométré mes contractions en utilisant mon iPhone, puis j'ai commencé à pousser», a-t-elle précisé, sur Twitter.

Au bout de cinq ou six poussées seulement, le bébé pointe le bout de son nez et Tia Freeman donne naissance à un garçon vers 20h30 (heure locale). Elle coupe le cordon grâce à des lacets stérilisés dans la bouilloire, donne le sein au nouveau-né et s'endort.

Le lendemain matin, elle se présente comme prévu à l'aéroport pour son vol en direction de Stuttgart, mais avec un passager supplémentaire. Le consulat américain l'a alors prise en charge, en l'emmenant à l'hôpital. Depuis, la jeune femme et son enfant sont rentrés aux Etats-Unis. Xavier Ata Freeman (dont le deuxième prénom est d'origine turque) se porte bien, selon un message de la maman sur Twitter.

Here he is Xavier Ata Freeman born March 7, 2018 in Istanbul, Turkey! My little surprise bundle of international joy!





