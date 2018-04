Le prix Nobel de la paix pour Donald Trump ?

C'est le président sud-coréen lui-même qui a évoqué l'idée ce lundi. «Le président Donald Trump devrait remporter le prix Nobel de la paix. Ce dont nous avons besoin, c'est de la paix», a déclaré Moon Jae-in lors d'une réunion de son cabinet. En janvier, il avait déja déclaré que Donald Trump «doit être crédité pour avoir fait avancer le dialogue inter-coréen. Il pourrait avoir été permis par les sanctions et la pression américaines.»

Moon Jae-In a rencontré Kim Jong-un vendredi, les deux hommes ayant plaidé pour mettre fin au conflit et avancer vers une «dénucléarisation complète».

De nombreux analystes estiment que le parler franc de Donald Trump, qui tranche avec la diplomatie prudente de Barack Obama, avait permis de briser le statu quo. Ses menaces et même ses fameux posts sur Twitter pourraient avoir fait avancer les choses et pousser Pyongyang à revenir à la table des négocations.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 novembre 2017